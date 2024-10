Le vittime di violenza sessuale infatti hanno una maggiore probabilità di sviluppare disturbi emotivi e comportamentali e di tentare atti suicidari. Alla luce di questo scenario, Telefono Azzurro ha richiesto un incontro con il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che si è tenuto ieri.

In questa occasione, è stato presentato un Rapporto con le evidenze dei casi gestiti tra gennaio e ottobre 2021 dal Centro di Ascolto e Consulenza 19696 e dal Servizio 114 Emergenza Infanzia gestito per conto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il Rapporto delinea i dati di un fenomeno in crescita. Con questo incontro, Telefono Azzurro ha voluto lanciare un appello alle istituzioni per un intervento immediato a sostegno.