Il 2020 è stato un anno importante con dati in netta crescita, per il settore del gioco digitale. Malgrado si attendano ancora i dati complessivi che fanno riferimento al secondo semestre, è possibile tracciare un bilancio piuttosto esaustivo, in base a quanto si è verificato ed è stato prontamente registrato durante i primi 10-11 mesi dell’anno da poco concluso. È stato un momento di forte crescita, questo per la videoludica. Non solo i dati relativi al gioco digitale come il casino online e il poker, ma anche per altri segmenti, primo tra tutti quello del gaming e dello streaming digitale.

In Italia il 2020 ha portato alcune sostanziali migliorie e novità, come il lancio europeo da parte della piattaforma di Disney Plus, per quanto riguarda film, documentari e serie tv. Tra le novità legate invece al gioco e in particolare ai videogames di categoria arcade, bisogna sottolineare come la modalità cloud, stia diventando sempre più diffusa e utilizzata per il gioco. Apple da questo punto di vista si sta muovendo bene in questo mercato, visto che sta pensando non solo a come lanciare e distribuire i suoi giochi, direttamente su cloud, ma anche a un sistema operativo virtuale, che non andrebbe a inficiare il volume dei dati dei suoi hardware. Un passo in avanti e un salto di qualità, di cui potrebbe beneficiare anche il settore del gioco e della videoludica.

In effetti bisogna fare un passo indietro e soffermarsi su quanto è stato prodotto e realizzato durante gli ultimi anni. Concentriamoci ad esempio sui canali delle sale da gioco dei casinò virtuali, i quali oggi propongono un gioco in realtà aumentata con simulazioni realizzate con fotocamere di ultima generazione con tecnologia ultra HD, le quali ci restituiscono in modo ottimale, il POV, cioè il punto di vista del croupier, oppure quello del giocatore che vive dentro la sala da gioco. Un livello di realismo sempre più avanzato, che può essere visionato e praticato sia da PC, che da dispositivo mobile. Per il settore del gambling l’intuizione di investire e puntare sulla tecnologia mobile si è rivelata giusta, visto che oggi, ma gli utenti sono attivi principalmente tramite smartphone e dispositivi che funzionano in versione mobile.

Non è certo una novità se il traffico dei siti di gioco passa quindi attraverso tablet e sistemi operativi Android e iOS. Non si tratta di descrivere e di commentare un dato che riguarda il futuro prossimo, bensì di analizzare quanto abbiamo visto ed è stato prodotto nel corso degli ultimi 24-36 mesi. Un mercato che apparentemente sembrava destinato a tramontare, ha avuto una scarica di adrenalina evidente, data proprio da un 70% di utenza che accede direttamente da dispositivo mobile. Questo naturalmente ha avuto degli effetti evidenti anche sui giochi, sui loro software e sulle app di gioco che sono state sviluppate e ottimizzate per rendere l’esperienza di gioco sempre più godibile e soddisfacente. Come siamo arrivati a questa nuova dimensione? Il merito in larga parte è di chi sviluppa i software di gioco, con un lavoro di sinergia che è passato dalle console ibride come la famosa Nintendo Switch, verso quello che il pubblico, su ampia scala, stava già chiedendo e in parte utilizzando già. Il contesto del gioco digitale si è quindi adattato, offrendo una nuova visione ed esperienza di gioco alternativa.

Ne sono venuti fuori dati e numeri interessanti e stimolanti. Per il settore del gambling questa nuova sfida è stata raccolta con entusiasmo, dando nuovi giochi che si prestavano meglio a questo tipo di attività. In effetti il gioco a livello grafico, di effetti sonori e di giocabilità, risulta davvero duttile per essere praticato attraverso smartphone. Ne è la controprova il dato che riguarda i principali giochi da casinò digitale, dove spiccano attrattive di sempre ed evergreen come la roulette, le slot digitali, il baccarat e il gioco di abilità del blackjack, che in Italia durante gli ultimi anni è diventato uno dei più richiesti e praticati dal grande pubblico.