Nessuna ripresa dell’attività per le discoteche al momento. E' quanto stabilito dal Tar del Lazio che dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute ha vietato il ballo nelle discoteche e introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio assembramenti.

Un decreto monocratico ha respinto una richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dal Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo. E' fissata per il 9 settembre l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso.

Le piste da ballo restano chiuse fino al 7 settembre, come previsto dall’ordinanza, a meno che il divieto non verrà prorogato. Il 9 settembre il Tar valuterà la legittimità del provvedimento.