Il proprietario di un American Staffordshire è stato condannato a quattro mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per aver fatto tagliare le orecchie al proprio cane per motivi "estetici”. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) spiegando che "la denuncia è partita dopo i controlli effettuati durante una manifestazione canina nell'ambito dell'operazione Dirty Beauty (Bellezza sporca) condotta dagli agenti dell'Oipa, in prima linea in tutta Italia nel contrastare queste pratiche crudeli e illegali".

All'Amstaff, riferisce l'Oipa, "erano stati tagliati i padiglioni auricolari. Per poter far ammettere il cane alla manifestazione era stato esibito un certificato veterinario che giustificava la mutilazione per motivi di salute dell'animale".

“La nostra indagine di polizia giudiziaria, condotta con la collaborazione carabinieri del Nas di Salerno, ha accertato che il certificato veterinario esibito era falso”, spiega Claudio Locuratolo, coordinatore provinciale delle guardie zoofile Oipa di Roma e provincia. "I molti controlli delle nostre guardie zoofile a livello nazionale hanno portato a oltre settanta denunce all'autorità giudiziaria, anche nei confronti di veterinari. Questa è soltanto l'ennesima condanna ottenuta, siamo certi che ne arriveranno molte altre".

Quella del taglio della coda e delle orecchie dei cani di alcune razze a fini estetici, oltre che dolorosa per l'animale, è una pratica illegale, sottolinea l’organizzazione animalista. Le mutilazioni per fini estetici sono vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge n. 201/2010. Le mutilazioni di coda (caudotomia) e orecchie (conchectomia), conclude l'Oipa, configurano il reato di maltrattamento punito dall'art. 544 ter c.p., che prevede fino a 18 mesi di reclusione e una multa fino a 30 mila euro.