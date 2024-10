Il presunto ufo avvistato e segnalato nei pressi dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova lo scorso 26 giugno non sarebbe altro che un gabbiano. La notizia è stata riportata da TgCom 24 con le dichiarazioni di Angelo Maggioni, fondatore dell’Associazione ricerca italiana aliena, che ha detto che nessun ufo ha attraversato l’aeroporto di Genova, in quanto in questo caso “sarebbe stato rilevato dai sistemi di controllo”.

“L’esperienza nel campo dell’ingegneria aerospaziale, unita alle testimonianze, conferma che nessun ufo ha sorvolato la città di Genova” ha confermato Maggioni.

Il misterioso avvistamento era stato segnalato lo scorso 26 giugno e testimoniato da un video che rappresentava un oggetto volante velocissimo con tanto di scia, mentre un aereo era appena decollato. Cofon, l’associazione che ha lanciato l’allarme, insiste: “Non è un uccello, ma un oggetto alieno”. “Velocità molto elevata, scia lasciata dall’oggetto per un effetto ottico dovuto alla sua stessa velocità, la semitrasparenza, la forma senz’altro assimilabile ad un ufo discoidale fanno dell’oggetto un vero e proprio ufo”.

LA SMENTITA: "Ecco perché non si tratta di un gabbiano". Parla il presidente e fondatore del Centro Ufologico Mediterraneo, Angelo Carannante