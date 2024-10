Adriano Galliani si è aggiudicato il seggio al Senato che fu di Silvio Berlusconi. Ieri e oggi si è votato, infatti, per le suppletive di Monza ed è praticamente ufficiale la vittoria del candidato del centrodestra sul candidato di centrosinistra e M5S Marco Cappato.

Galliani è in testa con poco più del 51% di preferenze, mentre Cappato ha raccolto circa il 38% di voti. Gli altri sei candidati in corsa al momento sono fermi sotto il 2%. Alle suppletive di Monza ha votato meno del 20% dei 702.008 degli aventi diritto, esattamente il 19,23%. Alle elezioni del settembre dello scorso anno votò il 71,05%.

“Una vittoria dal sapore speciale, per Forza Italia per il centrodestra e per il nostro Adriano Galliani. Un pensiero a Silvio Berlusconi, che lassù starà festeggiando. Orgogliosi del nostro nuovo senatore. Congratulazioni e buon lavoro, Adriano!”. Così su X il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.

Tra i commenti anche quello del ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. “Nel nome di Silvio Berlusconi, grande amico e grande italiano. Grazie ai cittadini di Monza e Brianza, abbiamo vinto anche qui. Buon lavoro ad Adriano Galliani” ha scritto sui social il leader della Lega.