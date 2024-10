Suor Cristina dice addio alla vita consacrata. L'ex religiosa, celebre per aver vinto The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita dismettendo il velo e continuando a sognare una vita nella musica.

"Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine - afferma Cristina Scuccia -. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore".

L'ex suora si è raccontata a Verissimo, in onda su Canale 5 con Silvia Toffanin. Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso, ha sorpreso il pubblico fin dall'audizione per il talent show The Voice of Italy presentando la cover di "No One" di Alicia Keys e ottenendo con il video dell'esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell'edizione del talent show di Rai 2 che la vide trionfare, duettò con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.