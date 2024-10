Ha voluto esprimere con la sua musica la sua vicinanza al popolo ucraino, Davide Locatelli giovane pianista e compositore, ha improvvisato un’emozionante esibizione davanti al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano.

Con le note di "Imagine", il bellissimo brano di John Lennon, inno universale di pace, ha voluto regalare un messaggio di speranza e di solidarietà al popolo ucraino.

"Imagine all the people, livin' life in peace" scrive il giovane pianista sul suo profilo facebook.

Foto pagina facebook Davide Locatelli