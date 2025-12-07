Più di 200.000 persone hanno visitato i siti culturali statali aperti il 7 dicembre in occasione della #domenicalmuseo di dicembre, un'iniziativa del ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito nei musei, gallerie e parchi archeologici il primo domenica del mese.

I primi dati provvisori indicano i numeri di visitatori in vari luoghi culturali, come il Parco archeologico del Colosseo - Colosseo con 14.461 visitatori e il Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres con 12.832 visitatori. Altri luoghi hanno registrato un notevole afflusso di visitatori, come la Galleria dell'Accademia di Firenze con 7.097 visitatori e il Museo archeologico nazionale di Napoli con 3.000 visitatori.

Oltre a questi numeri, vanno aggiunti i visitatori al Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia e ai Giardini di Boboli delle Gallerie degli Uffizi, che complessivamente hanno attratto più di 48.000 persone.