Un “fan” di Pino Daniele arrivato alla camera ardente a Roma ha scattato una foto alla salma e poi l’ha pubblicata sul social network Facebook.

Un gesto che ha fatto infuriare i veri fans del cantante, i familiari e gli amici del cantante: "La famiglia è sconvolta perché qualcuno ha fatto una foto alla salma di Pino Daniele e l'ha messa su internet". A dirlo il musicista Enzo Gragnaniello, amico storico del cantautore napoletano, fuori dell'obitorio del Sant'Eugenio di Roma. "È una cosa bruttissima - ha aggiunto - una mancanza di rispetto. Rappresenta un sacrilegio per chiunque cattolico".

La famiglia non per questo terribile gesto ha fatto chiudere anticipatamente, tra le polemiche, la camera ardente ma, fa sapere, "per stringersi intorno a Pino un ultimo momento".

Intanto, i funerali del cantautore si svolgeranno questa mattina alle 12 a Roma e alle 19 a Napoli.