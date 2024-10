La ragazza abusata sessualmente a Palermo da 7 giovani, tutti finiti in carcere dopo la denuncia della vittima, un mese prima avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale. Secondo quanto scritto dal quotidiano online Livesicilia e riportato da Skytg24, a raccontarlo è stata la stessa giovane.

"Non ricordo il nome di uno dei due, l’ho conosciuto un mese fa quando in compagnia di un altro ragazzo ha tentato di usarmi violenza nella zona del Politeama, vicino a dei gradini". E ha aggiunto: "Ero alla stazione e si erano offerti di portarmi a casa a bordo di uno scooter. Io ho accettato, ma loro in realtà, anziché accompagnarmi, si sono fermati".

A questo punto i due avrebbero tentato di violentarla e la vittima si sarebbe difesa e salvata spruzzando sul volto di uno dei due lo spray al peperoncino. Sulle dichiarazioni della 19enne indaga ora la Procura di Palermo.