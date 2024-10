Una terribile storia di violenza che arriva stavolta da un ospedale, quello di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, dove una 20enne avrebbe subito una violenza sessuale mentre si trovava su una barella in uno degli ambulatori del pronto soccorso.

La giovane, come riporta Leggo.it, ha sporto denuncia contro un magazziniere 28enne che è stato fermato e portato in carcere dai Carabinieri. Quando i militari sono arrivati in ospedale, l’uomo dormiva sulla barella in cui sarebbe avvenuta la violenza.

Il 28enne, italiano e incensurato, durante l’interrogatorio da parte del Gip, si è difeso sostenendo si trattasse di un rapporto consensuale, ma per ora rimane in carcere.