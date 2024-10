Quanto costano le tariffe con molti minuti di chiamate?

Canoni a 15 euro e 22 euro: sono questi i prezzi medi delle tariffe per telefonia mobile che includono rispettivamente più di 1000 minuti a minuti illimitati, secondo l’ultimo osservatorio di SosTariffe.it. Questi pacchetti con molti minuti di chiamate comprendono mediamente 400-600 SMS e circa 4-6 GB di traffico dati. Con alcune promozioni però il prezzo può essere decurtato dal 35% al 41%.

Quanto possono costare le tariffe per la telefonia mobile che includono molti minuti di chiamata? L'ultimo osservatorio del portale di confronto SosTariffe.it ha analizzato prezzi e composizione dei pacchetti telefonici che offrono almeno 1.000 minuti di chiamate e minuti illimitati, oltre a SMS e GB di traffico dati. L'indagine ha tenuto in considerazione sia le principali proposte degli operatori tradizionali che di quelli virtuali (MNVO) commercializzate ad oggi.

Il risultato mostra che i pacchetti che offrono 1200 minuti di conversazione gratuiti costano in media 15,90 euro a rinnovo, mentre le proposte con chiamate illimitate richiedono in media 22,50 euro di canone.

L'indagine è stata effettuata analizzando le tariffe in base ai minuti offerti, in modo da identificare due tipologie di pacchetti: tariffe con almeno 1000 minuti, e tariffe con minuti illimitati. Per ogni gruppo di offerte è stato calcolato il costo medio mensile e annuo, gli SMS e GB di traffico dati inclusi, e il periodo di rinnovo del canone. Sono stati raccolti i dati delle tariffe attivabili a luglio e agosto 2016. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

Canoni telefonici fra i 15 e i 22 euro a rinnovo

L’osservatorio dimostra che i pacchetti con almeno 1000 minuti inclusi prevedono mediamente 1200 minuti e costano in media 15,90 euro a rinnovo, con una spesa annua media pari a 196,35 euro. Questi pacchetti, oltre alle chiamate, includono mediamente 598 SMS e circa 4 GB (4150 MB) di traffico dati ad ogni rinnovo di circa 29 giorni.

Gli altri pacchetti analizzati, comprendenti minuti illimitati, prevedono un canone medio di 22,50 euro ogni 29 giorni circa, per una spesa annua pari a 274,50 euro. Queste tariffe sono più generose in materia di traffico dati incluso (quasi 7 GB in media, ovvero 6912 MB), ma includono una minor quantità di SMS (mediamente 400 SMS).

In conclusione, gli utenti che hanno bisogno di fare molte chiamate dal cellulare e che si possono accontentare con 1200 minuti di conversazione gratuiti, con le offerte oggi attivabili pagheranno in media 15,90 euro a rinnovo, mentre chi ha bisogno di chiamare senza limiti dovrà sborsare mediamente 22,50 euro ogni 29 giorni.

Più risparmio con le promozioni attuali

Grazie ad alcune promozioni in arrivo però, questi prezzi possono essere decurtati in maniera notevole. Con le offerte esclusive di SosTariffe.it che prenderanno via il 5 settembre – ma che possono essere prenotate già adesso – è possibile risparmiare fino al 35%, ovvero 99 euro l'anno, per le tariffe co