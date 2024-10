Erano le 4 di questa mattina quando sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca), un’auto pirata ha travolto tre giovani di 19 anni mentre attraversavano le strisce pedonali. Dopo l’incidente la vettura si è allontanata senza prestare soccorso. Fra gli investiti anche una giovane sarda, Michela Sotgia, ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni.

Le altre due vittime sono un ragazzo pugliese, in ospedale a Livorno con trauma cranico dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, e un altro delle Marche, ricoverato al “Versilia” in terapia intensiva. I tre erano appena usciti da un locale dove avevano trascorso la notte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lucca e Viareggio che stanno esaminando i filmati di telecamere.

Michela Sotgia è originaria di Dorgali, ma è nata a Nuoro. La 19enne, dopo essere stata investita, è stata trasportata all’ospedale "Versilia" a bordo di un’ambulanza del 118, per poi essere trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa con trauma cranico, trauma toracico e trauma agli arti.

L’investitore, un 31enne italiano nato in Germania e residente a Lucca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato in una caserma dei carabinieri. La sua auto, una Seat, era già stata individuata dalla polizia che stava per rintracciarlo. In attesa che i poliziotti accertino e cause dell'incidente e i motivi della fuga, il 31enne è trattenuto negli uffici della Polizia Stradale.