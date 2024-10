Giorgia Trocciola, una ragazza vicentina di 17 anni, è stata travolta e uccisa sulle strisce pedonali da un’auto negli Stati Uniti, dove si trovava per motivi di studio.

Come riporta Fanpage, il drammatico incidente si è verificato lo scorso mercoledì nella contea di El Paso, in Colorado, davanti alla Doherty High School dove la studentessa si trovava per uno scambio culturale.

Secondo un'indagine preliminare del dipartimento di polizia di Colorado Springs, la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali davanti alla scuola quando un’auto è passata con il semaforo rosso travolgendola. Per Giorgia non c’è purtroppo stato nulla da fare.



"Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile.. siete tantissimi e di questo ve ne sono grato. In pochi scatti si può capire la mia bambina chi fosse - ha scritto oggi il papà sui social - La conoscevano e amavano tutti. Io, Mery, Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l'affetto che ci state dando, ve lo scrivo con il cuore".



Studiare in America era un sogno nel cassetto di Giorgia che si è realizzato tra la gioia sua e dei familiari, spezzato assieme alla sua giovane vita in un secondo da un pirata della strada.