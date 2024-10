Ben sei insufficienze, ma nessuna bocciatura. Lo ha deciso il Tar per una studentessa di una scuola media di Tivoli.

Secondo i giudici, come riporta Il Messaggero, la mancata ammissione non deve essere un provvedimento afflittivo, ma educativo. Oltre a dover essere "un'eccezione" mentre la regola deve essere la promozione, in linea con un orientamento del Consiglio di Stato per la scuola media.

La studentessa ha frequentato la prima media all'istituto Comprensivo Statale Tivoli V e ha riportato insufficienze in sei materie (geografia, francese, matematica, scienze, inglese e musica), di cui una grave. Gli insegnanti avevano deliberato all'unanimità la bocciatura, ma i genitori della ragazza hanno presentato ricorso al Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento. E il giudice ha dato loro ragione.

Secondo i documenti redatti dai docenti e relativi alla bocciatura, emerge che "nel corso dell'anno la ragazza ha avuto una frequenza regolare" a scuola e il comportamento è stato "buono". L'impegno tuttavia si è rivelato "scarso e inadeguato, sia nell'esecuzione dei compiti che nello studio".

Secondo il Tar i professori, però, non avrebbero considerato il percorso della studentessa dall'inizio alla fine: "L'alunna, dal primo mese di scuola fino al termine delle lezioni, ha visto incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti", scrivono i giudici nella sentenza. E la scuola - sempre secondo il Tar - ha anche le sue responsabilità per non aver messo a disposizione "sistemi di ausilio e di supporto per il recupero".