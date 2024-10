Notte di terrore per uno studente sardo di 22 anni a Roma, dove il giovane ha denunciato di aver subito una rapina, di essere stato picchiato e poi violentato. Sarebbe successo nella notte tra sabato primo ottobre e domenica nel quartiere di San Lorenzo.

Il giovane è stato trovato a terra, in stato di shock, da un passante. Sul volto i segni di una notte drammatica. Portato al Policlinico Umberto I in codice rosso, il giovane è stato giudicato guaribile in 30 giorni. La polizia ha aperto un’indagine.

Secondo la ricostruzione fornita alla polizia, il 22enne aveva trascorso il sabato sera in zona Colosseo. Poi, in taxi, aveva raggiunto il quartiere San Giovanni e da lì, con un monopattino in sharing, si era spostato verso San Lorenzo, a ridosso della stazione Termini. Lì lo studente è stato avvicinato da tre giovani che lo avrebbero fermato per prendergli cellulare e orologio. I malviventi, poi, gli hanno intimato di prelevare denaro da un bancomat, operazione che non è andata a buon fine scatenando l’ira degli aggressori. I tre lo hanno condotto in un luogo isolato, dove uno degli aggressori ha violentato il giovane.

A chiamare i soccorsi è stato un passante, che ha trovato il ragazzo in lacrime e in stato di evidente shock. La vittima è stata poi ascoltata dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma, che hanno aperto un’indagine per dare un volto e un nome agli aggressori. Il primo passo è stato l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone attraversate dal 22enne.