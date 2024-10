Fermata dai Carabinieri, durante la serata di ieri, 11 febbraio, una coppia di coniugi palermitani, complici, secondo quanto riportato oggi da TgCm 24, di Giovanni Barreca, muratore 54enne che la notte scorsa ha ucciso ad Altavilla Milicia moglie e due figli di 5 e 16 anni, mentre una terza figlia di 17 anni è riuscita salvarsi e ora si trova in comunità.

L'uomo, dopo gli omicidi, ha chiamato Carabinieri e si è fatto trovare a Casteldaccia dove è stato arrestato.

La coppia fermata, come riportato da TgCom 24, avrebbe conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica, e il loro rapporto avrebbe alimentato l’ossessione mistica del muratore in merito a presenze demoniache in casa. I due, dopo averlo istigato, avrebbero anche partecipato ai delitti.