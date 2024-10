Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza italiana che risultava dispersa dopo la strage di Berlino del 20 dicembre è tra le vittime dell'attentato al mercatino di Natale.

Quel giorno, un tir è piombato a fari spenti sulla gente che passeggiava tranquillamente tra le bancarelle. Erano le 20:15. Il camion era partito dall'Italia per fare rientro in Polonia e doveva fare tappa nella capitale tedesca per scaricare il carico.

"L'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi. Il Paese si unisce commosso al dolore della famiglia", scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dopo la conferma della morte della giovane italiana.

"La notizia della identificazione di Fabrizia Di Lorenzo tra le vittime della strage di Berlino conferma i peggiori timori dei giorni scorsi. Il dolore per la sua morte è grande. Ancora una volta una nostra giovane connazionale rimane, all'estero, vittima della insensata ed esecrabile violenza del terrorismo. Esprimo ai genitori e al fratello di Fabrizia la solidarietà e la vicinanza di tutto il nostro Paese", afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.