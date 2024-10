"La famiglia di Antonietta ha perdonato Luigi Capasso". Così don Livio Fabiani, parroco di San Valentino in Cisterna di Latina, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, e a InBlu Radio ha annunciato la decisione della famiglia della moglie di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le due figlie prima di uccidersi. Stamane don Livio ha celebrato i funerali delle due bambine.

"Ho ricevuto la conferma - ha aggiunto il parroco - dalle sorelle di Antonietta, la mamma delle due bambine. Hanno pregato nella Comunità carismatica di cui fanno parte. Hanno pregato e perdonato Luigi. Anche la mamma, in un momento di luce ha perdonato. Quando, durante i funerali, ho detto preghiamo per il papà delle due bambine c’è stato un silenzio assoluto. Non c’è stato alcun caos. I parenti hanno perdonato, chi siamo noi per dire ‘non possiamo perdonare’. Ho chiesto anche scusa a chi la pensava diversamente".

"Ho incontrato i parenti di Antonietta e di Luigi - ha concluso il parroco - Tra queste due famiglie si sarebbe potuto pensare ad uno scontro ma invece c’è stato il perdono".