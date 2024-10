In Italia

Il documentario, che vuole essere anche un omaggio a Emanuela LOI, la prima donna della Polizia uccisa in servizio nella strage di via D'Amelio, racconta della prima donna che prestò servizio a Palermo, di tre donne impegnate oggi nei servizi scorta e delle allieve del Centro di Addestramento ed Istruzione Professionale di Abbasanta (OR).