"Sull'obbligo di mascherina al chiuso osserviamo i numeri, prenderemo una decisione la prossima settimana. Credo sia tempo di eliminare la mascherina al chiuso in alcune circostanze con un periodo di transizione. In alcune occasioni, come per i viaggi in treno o in aereo, le mascherine dovremo ancora tenerle, come anche nei luoghi in cui c'è maggior rischio per le persone, ad esempio ospedali e Rsa. Non abbandoniamo la mascherina, la spostiamo dalla faccia alla tasca, consapevoli che dove c'è assembramento e maggior rischio dobbiamo rimetterla". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto questa mattina su Rtl 102.5.

"Sono convinto al 100% che a giugno e luglio saremo senza mascherine - prosegue Sileri -. Forse sarà utile tenerle ancora in alcune circostanze nelle prime due settimane di maggio, penso agli uffici e dovunque ci sia un contatto più stretto. Sulle mascherine a scuola sono sempre stato un po' più flessibile. Vedo più preoccupanti le situazioni con soggetti adulti piuttosto che con bambini, sempre comunque spingendo per la loro vaccinazione".

E alla domanda se, visto l'andamento della pandemia nel nostro Paese, sia possibile ripristinare la capienza al 100% anche al chiuso risponde: "Secondo me è fattibile, almeno in alcuni ambienti e mantenendo la mascherina, eliminando quindi la distanza di sicurezza".