Stava soffocando a causa di un pistacchio, ma è sano e salvo grazie alle istruzioni che gli operatori del 118 hanno fornito in videochiamata ai genitori. Il piccolo, un bimbo di 18 mesi di Carpi, è ora ricoverato all’Ospedale IRRCS Sant’Orsola di Bologna e, come informa Tg Com 24 che ha riportato la lieta notizia, è fuori pericolo.

La vicenda è avvenuta sabato 12 aprile, quando i genitori hanno chiamato il 118 perché il bambino stava soffocando a causa di un pistacchio. La Centrale operativa 118 ha tempestivamente inviato un'ambulanza e intanto, i genitori sono stati assistiti tramite videochiamata dagli operatori sanitari per una manovra di disostruzione pediatrica. Ogni istante è prezioso in tali circostanze, dove la prontezza dell'intervento può fare la differenza tra la vita e la morte.

Grazie alla pronta ed efficace azione dei soccorritori, il pistacchio si è spostato in un bronco e il bimbo ha potuto riprendere a respirare. Dopo essere stato trasportato al pronto soccorso, l'Elisoccorso di Bologna è stato attivato per trasferirlo all'Ospedale IRRCS Sant’Orsola di Bologna, dove è stata eseguita un'operazione di disostruzione delle vie aeree. Grazie alla competenza e alla rapida risposta del personale medico coinvolto nella catena di soccorso, il bambino è ora fuori pericolo.