Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Serena era in scaletta tra gli ospiti della prima puntata del 2020 di Domenica Live, trasmissione di Canale 5, condotta da Barbara D’Urso.

Ma la donna, originaria di Quartu S’ant’Elena, ha respinto l’invito al mittente e non si è presentata in studio motivando poi la decisione in un post su Instagram.

«Avevo chiesto di partecipare - ha detto la 43enne - poi però ho pensato che è da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Mi sarebbe molto piaciuto spiegare a Barbara che sta dando voce a persone che inventano le cose, ma per carità quello poi si deciderà nelle sedi opportune. Mi sarebbe anche piaciuto avere un confronto con lei e con il suo pubblico ma non mi siedo con la gente di basso livello».

Il riferimento, nemmeno troppo velato, sarebbe rivolto all'ex fidanzato di Serena, l'ex tronista Giovanni Conversano che non ha mai perso un’occasione per attaccarla sia sui social che in televisione.