"Per l'estate sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Domenica In.

"Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare, e già in primavera e poi nel corso dell'estate vedremo un miglioramento significativo".

"Ma non ci sarà un momento X, sarà un percorso graduale", ha concluso Speranza.