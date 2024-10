"Noi pensiamo che in questo momento il Green Pass sia fondamentale, perché ci consente di tenere aperti tutti i luoghi della socializzazione, della cultura, i ristoranti, le scuole e le università", ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a Mezz’ora in più su Rai3.

"In un quadro epidemiologico diverso, faremo naturalmente tutte le valutazioni necessarie", ha aggiunto precisando che però in questo momento "i numeri sono in crescita".

"Come Governo - prosegue l'esponente dell'Esecutivo - ci baseremo sull’evidenza scientifica, se sarà necessario prorogare lo stato d’emergenza lo faremo senza timore. Ricordo che ad oggi la curva è in risalita".