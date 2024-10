"Grazie a Domenico Arcuri che in questi mesi così difficili ha servito il Paese con ogni energia, con passione e con disinteresse personale. Buon lavoro al generale Figliuolo". Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha commentato l’avvicendamento deciso quest’oggi tra Arcuri e il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo come nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.