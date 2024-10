"Se venerdì prossimo i valori saranno confermati ancora una volta, dal primo giugno Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise entreranno di diritto in zona bianca". Parola del ministro della Salute Roberto Speranza.

Prima di firmare la sua ultima ordinanza, l'esponente dell'Esecutivo ha confermato l'intenzione di promuovere alla fascia con meno restrizioni le regioni più virtuose.

La zona bianca è quella prevista per le Regioni con scenario di 'tipo' 1, ossia un livello di rischio 'basso' e un'incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive.

In zona bianca non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse, anche se specifici Dpcm possono adottare specifiche misure restrittive relative a determinate attività. Restano solo l'obbligo della mascherina, il distanziamento, l'areazione e la sanificazione degli ambienti. Cade il coprifuoco e quindi ci si può spostare anche dopo le 23, senza limiti di orario. Restano chiuse solo le discoteche.