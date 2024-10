Si chiama Claudio Giardiello il 46enne che avrebbe aperto il fuoco questa mattina in un'aula del Palazzo di Giustizia di Milano.

L'uomo, imputato per bancarotta fraudolenta, avrebbe ucciso tre persone ferendone altre e dandosi alla fuga in sella ad una moto. Sarebbero stati in tutto 4 o 5 i colpi di pistola esplosi attorno alle 11, dopo che l'avvocato difensore di Giardiello ha rinunciato al mandato.

Le vittime sarebbero il giudice fallimentare Fernando Ciampi, che aveva emesso una sentenza contro una delle società di Giardiello, un 60enne colpito in aula dagli spari dell'uomo e l'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani, legale del killer che sarebbe entrato nel Palazzo di Giustizia assieme a lui passando così i controlli al metal detector senza destare sospetti.

Il killer sarebbe stato braccato e arrestato dai carabinieri nei pressi di Vimercate.