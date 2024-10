Due poliziotti sono stati uccisi nel corso di una sparatoria avvenuta attorno alle 17 nella Questura di Trieste. A sparare è stato un uomo di origini domenicane, residente in Italia, convocato per accertamenti relativi a una rapina avvenuta in mattinata.

Il killer avrebbe esploso dei colpi a bruciapelo contro gli agenti dopo aver sfilato l'arma a uno dei due. A terra senza vita sono rimasti l’agente scelto Pierluigi Rotta, di Napoli, e il collega Matteo De Menego, di Velletri, di 34 e 31 anni. Un collega è stato ferito lievemente a una mano. I due aggressori si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, affetto da disagio psichico, e Carlysle Stephan Meran, di 32. A sparare sarebbe stato il più giovane. Entrambi sono stati arrestati. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino.