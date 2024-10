È stato fermato dalla Polizia il bandito accusato del tentato assalto a un furgone portavalori della Civis, questa mattina, davanti al centro commerciale 'Le Porte' a Mestre.

Come riportato dai media locali, si tratta di un 65enne originario di Dorgali, Luigi Carta, e come si legge su nuovavenezia.gelocal.it l'uomo è “un professionista delle rapine a nordest e in particolare nel Friuli Venezia Giulia, dove le forze dell’ordine lo avevano ribattezzato “lupo solitario” perché dopo i colpi spesso si dava alla macchia vivendo allo stato brado e nascondendosi in grotte”.

Secondo una prima ricostruzione il 65enne con una pistola ha cercato di rapinare una guardia giurata che stava trasportando del denaro. Il malvivente sarebbe entrato in azione mentre le guardie giurate stavano caricando alcuni sacchi di denaro prelevati dalla cassa continua del centro commerciale. Durante la colluttazione la guardia giurata è rimasta ferita dai colpi esplosi dal rapinatore ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimasto ferito anche il rapinatore, fermato dalla polizia e ora piantonato in ospedale. Non è ancora chiaro se il malvivente avesse dei complici.

Il 65enne sarebbe stato ferito con un colpo alla testa, inferto con il calcio della pistola, mentre la guardia giurata, veneziano di 59enne, è stato raggiunto da due copi di pistola, all'inguine.

Sul caso indaga la polizia di Venezia.