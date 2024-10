Era infastidito dalle persone che passeggiavano sotto casa sua a tarda sera e ha deciso di sparare con un fucile a molla dei pallini di plastica all’indirizzo dei passanti, nessuno dei quali è rimasto ferito. Un pregiudicato di 40 anni è stato denunciato a Milano per “getto pericoloso di cose e minacce”.

L’episodio è avvenuto l'altra notte in piazza Aspromonte quando, intorno a mezzanotte, un uomo di 55 anni ha sentito un sibilo scoprendo poi di essere stato sfiorato da un pallino di plastica. Dopo aver notato che anche altri cittadini erano stati presi di mira, ed essersi messo al riparo dietro un vetro a una fermata dei mezzi pubblici, ha notato il presunto 'sparatore' e ha chiamato la polizia.

L'uomo, resosi conto di essere stato visto alla finestra, è sceso con il suo cane, un mastino, e millantando di essere stato in carcere "al 41bis" (circostanza non vera pur avendo piccoli precedenti per lesioni e minacce) ha cominciato a cercare di intimorire il passante proferendo frasi come "ti faccio sbranare dal cane" e "ti faccio un buco in testa".

All'arrivo degli agenti il 40enne ha tentato di giustificarsi dicendo che la gente per strada gli dava "fastidio". Il fucile, una replica giocattolo, è stato comunque sequestrato e lui denunciato.