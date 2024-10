Un 42enne della provincia di Treviso ha deciso di passare una serata con una squillo.

Ma l’incontro non è finito come sicuramente si aspettava. Cliente e prostituta hanno ben pensato di appartarsi a consumare la prestazione nel parcheggio del cimitero di Resana (Treviso). Ma sono stati interrotti da una pattuglia di carabinieri che li hanno sorpresi, privi di indumenti, mentre facevano sesso. Per i due è scattata una multa di diecimila euro a testa.

La multa deriva dalla depenalizzazione del reato di “atti osceni in luogo pubblico”: la pena può infatti essere commutata in una sanzione che pur se salata, permette di evitare il passaggio davanti a un giudice.