"Sono senza lacrime. Senza forze, senza più dignità. E c'è chi parla, parla, parla". Questo lo sfogo su Twitter dell'account "Francesco e Filomena", cha accompagna una foto nella quale si vede la cuoca rannicchiata in cucina, in preda allo sconforto e alla rassegnazione dopo le ennesime misure restrittive che entreranno in vigore da domani in quasi tutto il Paese.

L'immagine struggente racconta le difficoltà che tutto il settore della ristorazione sta affrontando nell'ultimo anno. L'incertezza nel domani si fa sempre più costante e in tanti si sono dovuti arrendere, piegati dalla crisi.

Il tweet ha riscosso grande solidarietà da parte degli utenti; migliaia i commenti di vicinanza nei confronti dei gestori del locale, travolti da un'ondata di affetto in un momento così delicato.

Foto da Twitter Francesco e Filomena