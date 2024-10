Nei prossimi giorni il rinforzo dell`alta pressione sull`Europa meridionale e sull`Italia sarà garanzia di tempo prevalentemente soleggiato e progressivamente più caldo.

E' quanto prevedono gli esperti del Centro Epson Meteo, secondo i quali a partire da venerdì la componente maggiormente africana dell`alta pressione causerà un`intensificazione della calura e dell`afa, con il termometro che, da nord a sud, si porterà diffusamente attorno ai 35 gradi, ma con punte localmente anche superiori. Si tratta della prima ondata di calore di questa estate che, al Centrosud, con buona probabilità proseguirà almeno fino a metà della prossima settimana.

Da segnalare, tuttavia, una temporaneo aumento dell`instabilità, quindi del rischio di temporali - nella giornata di domenica - non solo attorno ai rilievi, ma anche sulle pianure del Nord.

Giovedì 7 il tempo sarà generalmente soleggiato e caldo, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare qualche modesto banco nuvoloso in val padana e locali addensamenti cumuliformi nel pomeriggio attorno ai rilievi della Penisola, ma senza conseguenze. Temperature: massime in aumento al Centrosud, diffusamente superiori a 30 gradi, con punte di 33-34 su regioni tirreniche e zone interne, fino a 35-36 in Sardegna. Venti: moderati da nord su Puglia, Canale d`Otranto e mar Ionio, per lo più deboli altrove.

Venerdì 8 al Centrosud e nelle Isole tempo generalmente soleggiato: da segnalare soltanto qualche modesto annuvolamento pomeridiano attorno ai rilievi e il passaggio di banchi nuvolosi ad alta quota sulla Sardegna. Al Nord, nella prima parte della giornata, cielo irregolarmente nuvoloso: tendenza a diradamento delle nubi e passaggio a tempo abbastanza soleggiato nella seconda parte del giorno, con annuvolamenti più significativi attorno ai rilievi alpini dove non si escludono occasionali, brevi acquazzoni. Temperature in generale aumento, clima molto caldo.

Sabato 9 Nella giornata di sabato ancora pochi cambiamenti: tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo su tutto il Paese. Nel pomeriggio occasionali e brevi temporali sulle Alpi occidentali, in propagazione a fine giornata verso la pianura piemontese.

Clima afoso: punte massime attorno, o poco superiori, ai 35 gradi in tutto il Paese. La tendenza per la domenica attualmente conferma un`accentuazione dell`instabilità atmosferica: in particolare, al Nord, nelle zone interne appenniniche del Centrosud e sulla Sardegna. In queste ultime zone aumenterà il rischio di rovesci e temporali. Clima sempre molto caldo e afoso.

All`inizio della prossima settimana l`instabilità atmosferica dovrebbe limitarsi alle zone interne e appenniniche del Centrosud peninsulare e, in forma residua, all`estremo Nordest.