Il Sole 24 Ore ha pubblicato il consueto Indice di criminalità delle province italiane relativo all'anno 2020.

Secondo i dati del quotidiano, Oristano è la provincia più sicura in Italia, mentre Milano resta al vertice per quanto riguarda il numero di denunce in rapporto alla popolazione residente, seguita da Bologna e Rimini.

Le province meno sicure della Sardegna, invece, sono Nuoro (48esima posizione nella classica nazionale), e Sassari (51esima).

Seguono Cagliari all'81esima posizione e Oristano al 106esimo posto, ultima posizione.

Per quanto riguarda i singoli reati, quella nuorese è la quarta provincia italiana per le estorsioni e nona per gli omicidi volontari. Nuoro in cima alla classifica, quarto posto, anche per il numero di rapine negli uffici postali.