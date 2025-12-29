Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Bassano del Grappa. Un uomo di 53 anni, residente a Pove del Grappa, è morto dopo essere rimasto soffocato da un boccone mentre stava cenando in pizzeria.

L’episodio è avvenuto sabato sera durante i festeggiamenti per il compleanno della madre. La vittima, Giuseppe Mocellin, si trovava al tavolo con i familiari quando ha accusato le prime difficoltà respiratorie.

I soccorsi del Suem 118 sono intervenuti tempestivamente e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Bassiano, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime e non si è più ripreso.

Giuseppe era fratello di Alessandro Mocellin, presidente dell'azienda Latterie Vicentine.