Un uomo di 58 anni è morto soffocato mentre stava mangiando una mozzarella. La tragedia è avvenuta in Campania, in un noto ristorante del comune nell’hinterland partenopeo, durante una cena per una festa di laurea. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è morto in pochi minuti. I presenti hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma il personale sanitario giunto sul posto ne ha potuto constatare solo il decesso.

Un mese fa, sempre soffocato da un pezzo di mozzarella, è morto un sindacalista di 66 anni di Nocera Inferiore.

L'importanza della manovra di Heimlich. In questi casi è indispensabile l’immediatezza di intervento, basato soprattutto sulla cosiddetta manovra di Heimlich, tecnica salvavita di primo soccorso che si utilizza in caso di ostruzione delle vie aeree causata da un corpo estraneo. Viene eseguita per prevenire il soffocamento di una persona nel caso in cui le sue vie respiratorie (gola, trachea) vengano bloccate da un pezzo di cibo o da un altro oggetto.