Negli ultimi anni, le piattaforme per il trading online sono state protagoniste di un vero e proprio boom, riguardante sia il numero degli iscritti, sia quello degli investitori attivi. Questa vera e propria esplosione di crescita ha dei numeri da record, visto che sempre più persone decidono di entrare nel mondo degli investimenti online e di gestire autonomamente i propri investimenti. Si tratta di un risultato che è stato ottenuto grazie a un servizio sempre più ottimizzato, da parte dei migliori broker del settore.

Da un lato infatti le piattaforme di trading online hanno reso l'accesso ai mercati finanziari più facile e conveniente, aprendo le porte dell'investimento a una nuova generazione di investitori. Questi strumenti, infatti, non prevedono le commissioni sulle compravendite e, di conseguenza, possono essere utilizzate anche per operazioni dall'importo molto contenuto, a differenza di quanto invece non avveniva in passato con i tradizionali intermediari bancari o postali. Inoltre, i migliori broker hanno messo a punto nel corso del tempo un servizio di altissima qualità, caratterizzato dalla presenza di molti strumenti che risultano particolarmente utili per la gestione dei portafogli di investimento.

Come iniziare ad investire con le piattaforme di trading

I siti di investimento sono diventati molto popolari perché uniscono quattro caratteristiche essenziali: accessibilità, strumenti di alto livello, convenienza e bassi costi.

Infatti i migliori portali per il trading online, i quali presentano tutti la propria app per utilizzo da smartphone, offrono una vasta gamma di strumenti e servizi per i loro utenti, consentendo loro di sviluppare anche le conoscenze necessarie per prendere delle decisioni di investimento consapevoli. Diverse piattaforme permettono infatti ai propri iscritti anche di seguire dei corsi di formazione, che possono avere livelli tra loro differenti, in modo da accompagnare l'utente nello sviluppo delle competenze necessarie per orientarsi poi sui mercati finanziari.

Per capire a quale broker affidarsi è possibile guarardare alla classifica migliori piattaforme di trading proposta da corsotradingonline.net, portale specializzato dedicato al mondo degli investimenti, che mette gratuitamente a disposizione approfondimenti dettagliati, costantemente aggiornati.

Nel dettaglio, attualmente l'attenzione del portale si concentra su siti di investimento come:

eToro;

Trade.com;

Markets.com:

Capex;

XTB;

LiquidityX.

Questi sono soltanto alcuni esempi di ottimi broker per chi desidera operare degli investimenti online. Non esiste però un broker migliore in assoluto ma ogni utente dovrebbe necessariamente valutare diverse alternative, alla base delle proprie esigenze, per individuare il servizio più adatto alle proprie circostanze. Ovviamente è indispensabile per gli aspiranti trader scegliere soltanto delle piattaforme certificate, inserite nelle classifiche e nelle guide del settore, con lo scopo di evitare le truffe presenti online e per minimizzare i rischi associati agli investimenti.

Caratteristiche delle migliori piattaforme

I migliori servizi di trading, online oltre ad essere affidabili e regolamentati in modo da ottenere le garanzie previste dalle normative vigenti, sono caratterizzati dalla presenza di ottimi servizi. Tra questi vi sono quelli di gestione degli investimenti, come lo "stop loss" e il "take a profit", che fanno scattare automaticamente la chiusura di una posizione all'interno del portafoglio, al raggiungimento di un valore prestabilito, sia in positivo che in negativo. Altri strumenti sono utili per aiutare gli investitori a diversificare il loro portafoglio.

I più conosciuti di questi sono: i corsi di formazione gratuiti che i broker riservano ai propri iscritti, l'analisi tecnica che negli anni è stata resa di più facile comprensione dai migliori broker e i consigli degli analisti. Grazie a questi strumenti molti investitori possono avere accesso ad una varietà di strumenti finanziari e a molti asset che offrono la possibilità di ridurre il rischio complessivo. Inoltre le migliori piattaforme non prevedono la presenza di commissioni sulle compravendite e hanno quindi delle spese generali decisamente molto contenute.

Quest'ultime dovrebbero essere sempre facili da valutare, attraverso delle schermate di riepilogo molto chiare e di semplice lettura. Inoltre diverse piattaforme presentano anche un ottimo servizio informativo, riguardante le principali notizie in ambito macro-economico e le analisi fatte dagli analisti interni, che possono essere elargite via mail (attraverso una newsletter) o con le notifiche sullo smartphone. In conclusione è quindi evidente che grazie all'alto livello dei servizi erogati le piattaforme per il trading sono diventate sempre più popolari e permettono a chi desidera iniziare ad investire di usufruire di un servizio di alto livello.

Foto copertina di Christin Hume