Tanti i Paesi partecipanti con lotte d'altri tempi diventate oggi messaggi di appartenenza, di comunità e di incontri.

A Verona, per S'Istrumpa di Ollolai è riapparso anche il sole, fattosi largo tra nuvole comunque sempre minacciose che hanno portato la pioggia fino a tarda mattinata. Fino a quando non sono scesi in campo loro, i due lottatori di Ollolai, Michele Cottu e Giovanni Andrea Gigliotti.

Che hanno fatto sfoggio di tutta la loro bravura per affermare una tradizione che ha mandato in visibilio un foltissimo pubblico attento è appassionato. Entusiasta, ancora una volta, dopo tante partecipazioni negli anni precedenti, il presidente della federazione S'Istrumpa, Giampiero Columbu, più che mai impegnato nel dare a questo tipo lotta una collocazione che proietti nel futuro, con la stessa forza dei lottatori e senza soluzione di continuità, una tradizione che è essa stessa storia e cultura di un popolo.