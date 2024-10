“Matteo Salvini ha ragione. Per me non avrebbero pagato un euro”. Con queste parole Flavio Briatore ha commentato, con l’Adnkronos, quanto detto da Matteo Salvini. Il leader della Lega al programma radiofonico La Zanzara ha detto, riferendosi al pagamento del riscatto per la liberazione di Silvia Romano, che “se avessero rapito Briatore, lo Stato non avrebbe pagato un euro”

L’imprenditore Flavio Briatore ha dato ragione al politico: “Per Silvia Romano il governo è stato molto veloce, sicuramente più veloce che nel pagare la cassa integrazione a chi è rimasto senza lavoro. È giusto che abbiamo pagato il riscatto, per carità. Però queste persone non dovrebbero andare in zone sconsigliate. Altrimenti i jihadisti avvieranno un altro business“. Poi ha sottolineato che: “Sono venti anni che vengo in Kenya (possiede un resort ndr.) e non è mai successo niente. Questo sequestro è successo in un posto dove era sconsigliato andare, Chakama. Come ci sono posti sconsigliati anche in Italia e in altri Paesi. Soprattutto per una ragazza sola. Lì erano in tre, poi due sono andate via. Lei è voluta rimanere. Mi chiedo perché. È tutto molto strano in questa vicenda”.

L’imprenditore non ha nascosto i suoi dubbi: “Ci sono diverse cose che non capisco in questa vicenda, come per esempio perché, prima di dire che è diventata Aisha, avrebbe dovuto credo ringraziare l’Italia. E invece non ho sentito una parola di ringraziamento né da lei né dai suoi genitori. A Milano hanno multato i ristoratori che protestavano in piazza con il distanziamento sociale, sotto casa di questa ragazza c’era la folla e nessuno ha detto niente. Evidentemente per questo governo ci sono cittadini di serie A e di serie B”. Poi, ha concluso l’intervista con una battuta: “E spero che se mi dovessero rapire me lo paghi Salvini il riscatto”.