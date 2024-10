"E' ora di riaprire anche le discoteche perchè i tempi sono quasi maturi, poichè se osserviamo queste due settimane i dati sono buoni. Si dovrà valutare, ma con il Green Pass non vedo perchè no. Per quanto riguarda la capienza non completa di cinema e teatri è una valutazione del Comitato tecnico scientifico, un inizio prudenziale". Lo ha detto il sottosegretario Pierpaolo Sileri parlando a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Per quanto riguarda gli stadi, "dove c'è assembramento la mascherina va sempre tenuta. Allo stadio andrebbe indossata anche con la capienza ridotta. La mascherina deve diventare una regola di vita", ha affermato.