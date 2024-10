Per la somministrazione dei vaccini bivalenti, aggiornati contro la variante Omicron BA.1, "verrà data priorità a coloro che hanno effettuato l'ultimo richiamo da più di 6 mesi, quindi a chi l'ha fatto da 6 a 4 mesi fa, mentre coloro che hanno già effettuato una quarta dose da meno di quattro mesi non dovranno sottoporsi ad una ulteriore vaccinazione con i vaccini aggiornati". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nella trasmissione Timeline di Sky TG24.

I nuovi vaccini "saranno disponibili da metà settembre e verranno utilizzati solo per i richiami, per la popolazione sopra i 60 anni d'età e per tutti i soggetti over 12 con comorbidità o fragilità particolari".

Per il sottosegretario Sileri "avere ulteriori vaccini aggiornati migliorativi rispetto ai precedenti è un'arma in più, ma i vaccini attualmente disponibili sono efficaci contro le varianti in circolazione e proteggono la popolazione". In futuro, ha aggiunto, ogni anno si potranno avere "vaccini aggiornati alle nuove varianti circolanti, come accade per l'influenza".