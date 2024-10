Vietato fumare in auto se a bordo ci sono bambini o donne incinte, divieto di fumare anche nei cortili degli ospedali pediatrici, via alle immagini shock sulle confezioni (persone ricoverate in ospedale, particolari di pomoni, bocca e gola malati) e stop ai pacchetti di sigarette da dieci.

Queste alcune delle novità previste nel decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Beatrice Lorenzin in un tweet in cui comunica il voto sul provvedimento, ha annunciato che lo stesso decreto, che recepisce la direttiva Ue sul tabacco, sarà "in vigore entro Natale".

Tra le frasi che compariranno sui pacchetti: “Il fumo uccide - smetti subito e “Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno”. Per le sigarette elettroniche comparirà invece l'avvertenza “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori”.

Inoltre, il rivenditore che vende a minorenni rischia una multa da 1000 ai 4 mila euro e la sospensione di tre mesi della licenza alla prima violazione. Se il fatto si ripete, la sanzione pecuniaria raddoppia e la licenza viene revocata. La norma prevede anche verifiche periodiche dei distributori automatici al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente.