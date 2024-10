"Siete stati filmati in 'video hot'? Se siete stati filmati in pose osé ed il video è già finito in Rete, per esempio su Youtube, contattate immediatamente il servizio di Google per segnalare l’abuso.

Almeno 5-6 denunce - spiega la Polizia nella pagina Una Vita da Social - sono state presentate in tal senso, contro ignoti, nelle ultime settimane. Per le vittime si farebbe riferimento a soggetti di sesso maschile.

Il modus operandosi alla base del raggiro è consolidato: un’avvenente ragazza cattura l’attenzione di uomini, si gioca un po’ online; dunque le riprese e infine inizia il ricatto. La ragazza comincia a chiedere soldi pena la pubblicazione del video a sfondo sessuale su Youtube o altri servizi simili in rete.

“Un’estorsione in piena regola” spiega la Polizia.

“Il ricatto a volte non ha confini geografici, né sesso, dall’altra parte potrebbe anche esserci un uomo in realtà. Il problema è che una filmati, chiunque sarà in grado di ricattarvi e mettervi alle strette; chiunque esso sia, ovunque esso sia. Se lei all’estero e voi in Italia, ancora peggio. La truffa si consuma nell’arco minuti, presi dalla costante eccitazione”.

“Vale davvero la pena di spogliarsi dinanzi a persone appena conosciute? Avete realmente tutta questa fiducia nel compiere azioni simili? Il consiglio è ovviamente NO, quello di evitare assolutamente gesti del genere. Basta un niente, la registrazione di quel video e la successiva pubblicazione in Rete, sono operazione tecnicamente più che possibili e nemmeno complicate! Alla portata di molti insomma. E se il video hot contiene materiale hot, associato al vostro viso, ovviamente i problemi saranno ancora di più”.

“Consigli utili per evitare truffe e raggiri”. ”E’ giusto divertirsi, ma se proprio intendete farlo, ecco una lista di consigli e comportamenti, per evitare di cadere vittime di pericolose truffe. Fate amicizia, ma con prudenza! E’ normale conoscere qualcuna e fare amicizia, ma non credete di essere completamente immuni a pericoli e problemi, solo perché dietro un computer”.

“Comportatevi, come se avete conosciuto quella persona per strada. Alla fine cambia solo il mezzo. Non fornite mai dati personali - dice la Polizia -. Ragazzi, un po’ di furbizia! Va bene la sincerità, ma con persone appena conosciute, non iniziate subito a dare dati personali. Dove abitate, il vostro lavoro, la vostra presenza sui Social Network, la vostra email. Cercate di non esagerare. Date alla persona fiducia, ma un po’ per volta; non dopo qualche minuto di chat. Via l’obiettivo della webcam dal viso! Attenzione a mostrare il viso davanti la webcam, soprattutto appena conosciuti. Fate conoscenza anche solo conversando, il vedersi online è una cosa che può avvenire anche successivamente. Se trovate utenti che insistono nel vedervi subito, appena conosciuti, un gentile saluto è più che consigliato”.

Siete stati filmati in “video hot”? Se siete stati filmati in pose osé ed il video è già finito in Rete, per esempio su Youtube, contattate immediatamente il servizio di Google per segnalare l’abuso e far bannare l’utente, per il suo comportamento. Qualcuno cerca di estorcervi dei soldi? Se la truffa è stata consumata, attivatevi il prima possibile.

Recatevi con urgenza presso le autorità competente del vostro paese e formalizzate al più presto denuncia. Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, Commissariati di Polizia o Stazioni dei Carabinieri.

Non spogliatevi mai, con eccessiva facilità. Come detto precedentemente, è giusto a volte divertirsi e lasciarsi un po’ andare, ma evitate di spogliarvi in chat con troppa facilità, anche quando l’ambiente dovesse diventare più caldo. Evitate assolutamente di mostrare il viso e rilasciare informazioni personali.