E' stato un pomeriggio di terrore a Cianciara, in provincia di Agrigento, dove il 35enne Daniele Alba si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli. Uno dei due bimbi, di 7 anni, è in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome. E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Palermo.

La moglie dell'uomo, che non è in pericolo di vita, è stata ricoverata nell'ospedale di Ribera, dove è stata operata d'urgenza. L'uomo aveva aggredito anche la figlia minore, di 3 anni, tenuta in ostaggio per due ore prima del rilascio.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, Alba, in passato, che in passato ha lavorato come meccanico e ora è disoccupato, ha avuto problemi di tossicodipendenza.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che dopo ore di trattative sono riusciti a convincere l'uomo ad arrendersi.

L'allarme alla centrale dei carabinieri e al comando dei vigili del fuoco era scattato intorno alle 14:30, dopo che l'uomo aveva fatto uscire di casa la moglie e il figlio maggiore, feriti a coltellate, consegnando poi anche la figlia più piccola.