Si sono tolti la vita insieme a pochi giorni dalle feste di Natale, dopo aver affidato a un giornale locale il proprio immenso dolore. Alessandro Giacoletto, apprezzato medico di famiglia 64enne, e Cristina Masera, farmacista 59enne, coppia di coniugi conosciuta e stimata a Orbassano, in provincia di Torino, non si era più ripresa dalla morte dell'unica figlia 28enne.

La ragazza, due anni fa, si era impiccata dopo aver rivelato ai genitori di non riuscire più a reggere l'enorme peso di violenze sessuali da parte di un parente quando aveva appena 5 anni e di cui nessuno attorno a lei si era accorto.

La drammatica intervista si coniugi era stata pubblicata lo scorso 4 dicembre e cinque giorni dopo, il 5, sono stati trovati all’interno della loro auto chiusa in garage, in condizioni disperate; soccorsi immediatamente, sono stati ricoverati in Rianimazione, ma le cure non sono state sufficienti: la donna è deceduta il 18 e suo marito l'ha raggiunta il 23 dicembre.

I due avevano detto al giornale che la loro unica figlia aveva raccontato nel 2022 di soffrire di attacchi d'ansia da 5 anni, e che l'origine di quei disturbi erano le violenze patite da un parente che nel tempo era deceduto.

"Suicidio non è la parola corretta - avevano spiegato al giornale locale i genitori -. Chi pone fine alla sua vita a causa di una violenza è vittima di un omicidio psichico e il suo aguzzino è un assassino. Ora noi siamo soltanto ombre".

Una storia familiare drammatica, di violenza e dolore, che la coppia non è riuscita più a sopportare.