Tragedia in mare a Castelvolturno, in provincia di Caserta. Un uomo ghanese si è tuffato in acqua per salvare i tre figli che stavano per essere portati via dalla corrente ma è morto con il più piccolo di 6 anni.

Il papà, appena ha visto i ragazzi in difficoltà e sempre più lontani dalla riva a causa del mare mosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma è andato in difficoltà. A quel punto anche altri bagnanti e alcuni bagnini dei lidi vicini si sono buttati in acqua. Sono stati chiamati i soccorsi di Guardia Costiera e Vigili dei Fuoco ma per il padre e il figlio di 6 anni non c’è stato nulla da fare. Gli altri due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale.