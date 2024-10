Si è presentato agli uffici della polizia ferroviaria di Milano Lambrate per recuperare alcuni documenti smarriti, ma, giunto sul posto, per lui sono scattate le manette. E' successo a un 45enne, sul quale pendeva un provvedimento di cattura per una condanna per spaccio di stupefacenti, senza che tuttavia ne fosse al corrente.

Al momento della restituzione dei documenti, gli agenti lo hanno riconosciuto, arrestandolo e trasferendolo al carcere di San Vittore. Secondo quanto racconta Il Giorno, l'uomo deve ancora scontare otto mesi e 23 giorni di carcere.

In passato aveva subito una condanna per commercio illegale di sostanze stupefacenti ma, evidentemente, non sapeva di essere un ricercato. E così, ironia della sorte, è stato lui stesso a consegnarsi alle autorità, in maniera del tutto involontaria.