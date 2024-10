Si è finto disabile per provare ad eludere i controlli in aeroporto, ma è stato smascherato. Un trafficante internazionale di droga è stato arrestato a Malpensa. L'uomo, 30enne proveniente dalla Repubblica Dominicana, nascondeva nella sedia a rotelle 13kg di cocaina, rinvenuti da un cane dell'unità cinofila delle Fiamme Gialle.

Lo stupefacente, se finito sul mercato avrebbe fruttato un milione e mezzo di guadagno. I finanzieri, vista l'insistenza del cane dell'unità cinofila, hanno proseguito i controlli fin quando non hanno squarciato l'imbottitura della carrozzina e tirato fuori i primi panetti di cocaina purissima.

A quel punto il trafficante si è alzato in piedi, ponendo fine alla messa in scena. Arrestato con l'accusa di traffico internazionale di droga, è stato portato in carcere a Busto Arsizio.